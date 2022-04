Poruszająca relacja z Buczy. Chowali się przed żołnierzami, a mieszkanie stało się pułapką

"Postanowiliśmy obserwować wroga: czasami podchodziliśmy do okna, mając nadzieję, że przez gęsty tiul nie będzie nas widać. (…) Trzeciego dnia już ciągnęli za klamki mieszkań i zdaliśmy sobie sprawę, że czegoś potrzebują. Wyprowadzonym z piwnicy ludziom pozwolono wyjść na zewnątrz i napić się wody. Oznaczało to, że nic im nie zrobili, ale też nie pozwolili im odejść. A my baliśmy się, że zbierają lokatorów, aby ukryć się za nimi jak ludzka tarcza przy wjeździe do Kijowa" – wyjaśnia Ukrainka.