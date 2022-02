Martyna Wojciechowska złożyła pozew o rozwód. To koniec małżeństwa z Przemysławem Kossakowskim

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski byli jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Jeszcze zanim dziennikarka i prezenter telewizyjny oficjalnie ogłosili, że są w sobie zakochani, wielu uważało, że idealnie by do siebie pasowali. Wkrótce ich związek stał się faktem, ku zadowoleniu wielbicieli obojga. Niestety sielanka nie trwała długo. Nieco ponad trzy lata po ślubie, para ogłosiła rozstanie. Dziś od rozwiązania małżeństwa dzieli ich jedynie formalność, która już wkrótce dojdzie do skutku.