Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński walczą w sądzie. Kluczowe mogą być zeznania gosposi

Andrzej Dużyński wysłał Maryli Rodowicz e-maila. Napisał, że chce przeprowadzić się do swojego nowego mieszkania w centrum Warszawy i muszą w związku z tym porozmawiać. Piosenkarkanie czekając na wyjaśnienia, rozpowszechniła wieści, że mąż od niej odszedł z powodu zdrady. To było 3 lata temu. W sądzie walczą do dzisiaj, choć w zeszłym roku już niemalże doszli do porozumienia.