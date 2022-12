Maryla Rodowicz opowiedziała o relacji z Gabrielą Kownacką. "Byłam zawstydzona"

- Gabrysia była wyniosła, to znaczny to była taka dama. Jak Gabrysia się pojawiała na planie, to oczywiście wszyscy mężczyźni się w nią wpatrywali, bo była piękna, ale mnie onieśmielała. Jak się kręci serial, to są takie duże przestoje, przerwy, a to zmiana światła, a to ustawienie planu. Ja mówiąc szczerze, nie wiedziałam, jak do niej zagadać, bo się wstydziłam. Myślę sobie, taka dama, co ja jej mogę powiedzieć, że dzieci, że koty. Ona mnie onieśmielała. Myślę, że do końca ona takie wzbudzała u mnie uczucia. Byłam zawstydzona - opowiadała Rodowicz.