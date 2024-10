Marynarka i dresy? Wojciechowska zaskoczyła na gali #Wszechmocne

Jak połączyć klasykę i elegancję ze sportowym luzem? Martyna Wojciechowska wie to doskonale! Aktywistka zapozowała na ściance podczas gali #Wszechmocne w stylizacji, która dla niektórych mogłaby wydawać się nieodpowiednia na tego typu okazję. Ona stworzyła jednak look, którym śmiało można się inspirować - także na wieczorne wyjścia.

Niedawno zainicjowała też ogólnopolski projekt edukacyjny "Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży". To przełomowa inicjatywa, która realnie wspiera nie tylko dotkniętych kryzysem młodych ludzi, ale również ich rodziców czy pedagogów.

