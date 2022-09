Marynarka na stanik. Malwina Wędzikowska w czerwieni na ściance

Stylistka gwiazd

Malwina Wędzikowska jest jedną z najbardziej cenionych stylistek gwiazd. Przez wiele lat pracowała jako kostiumograf przy takich programach telewizyjnych, jak "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "The Voice of Poland" czy Top Model. W 2017 roku zdobyła nagrodę główną w kategorii "Warsztat Audio Video" za kostiumy do reklamy Allegro w konkursie KTR organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.