Marynarka to już przeszłość. Przetakiewicz pokazuje, czym ją zastąpić

Power dressing nie obowiązuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Nie odpuszcza ani na chwilę - także latem. Dlatego projektanci lansują eleganckie i "biurowe" komplety w różnych wariantach. Przeskalowane, dopasowane, w stylu cichego luksusu, jak również pokryte oryginalnym printem. Ale na prowadzenie wychodzi pewien duet, który stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych garniturów. To idealny wariant na wiosnę i lato, którym zachwyca się Joanna Przetakiewicz.