Marynarka zamiast sukienki. Tak ubrała się na premierę

Moda, która pędzi jak szalona, otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Kiedyś mieliśmy do wyboru tylko sukienkę lub marynarkę, a dziś powstała sukienko-marynarka. Jest to kreacja, która łudząco przypomina marynarkę, jednak jej fason jest luźniejszy i dłuższy niż w przypadku klasycznej marynarki. Oczywiście nie musisz od razu pędzić do sklepu i szukać takiej sukienki. Paniom, które lubią eksperymentować z modą, polecamy "przerobienie" swojej marynarki na sukienkę. Przyda się dłuższy model, do którego wystarczy dodać stylowy pasek.