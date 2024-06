Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Anna Maria Sieklucka pochwaliła się stylizacją z wycieczki do Rzymu

Jej look z Rzymu to mistrzostwo. Sieklucka "nie bierze jeńców"

Anna Maria Sieklucka eksperymentuje z modą, co zazwyczaj jej się opłaca. W swoich wyborach jest bardzo odważna, nie bierze jeńców. Selekcjonuje trendy i stawia na te, które trafiają w jej gust. Nie poddaje się bezrefleksyjnie temu, co dzieje się w świecie mody. Ale stara się tym wszystkim bawić.

Teraz opublikowała na Instagramie (jej profil obserwują ponad cztery miliony internautów) serię zdjęć z pobytu w Rzymie. Co jak co, ale nie wygląda jak typowa turystka. Można by ją wręcz pomylić ze stylową Włoszką, która styl "la dolce vita" łączy z zadziorem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Anna Maria Sieklucka wie, jak się ubrać, by robić wrażenie

Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy w stylizacji Siekluckiej, jest krótki, biały top. Jeśli jednak wyobrażacie sobie zwykły, bawełniany lub dzianinowy crop top, to jesteście w błędzie. Mowa o zdobnie wiązanym modelu z haftami i ażurami. Do tej subtelnej perfekcji dobrała czarne szorty i skórzany pasek.

Anna Maria Sieklucka pokazała zdjęcia z Rzymu © Instagram.com, anna_maria.sieklucka

Aktorka znana z serii "365 dni" postawiła ponadto na dodatki z wysokiej półki – okulary przeciwsłoneczne Diora oraz czarną torebkę Chanel, a doprecyzowując, model 22, który jest niczym innym jak dużym, pikowanym workiem na łańcuszku, który stał się popularny w sezonie letnim 2022. Torba warta jest około 20 tysięcy złotych.

Anna Maria Sieklucka wie, jak ubrać się modnie © Instagram.com, anna_maria.sieklucka

Długie skarpety i eleganckie półbuty idą dziś w parze

Anna Maria Sieklucka zdecydowała się ponadto na głośny i dość kontrowersyjny trend, który pojawił się na horyzoncie wiele sezonów temu i z którym wszyscy zdążyli się już opatrzeć. Mowa o noszeniu długich, białych skarpet do półbutów (w tym przypadku skórzanych loafersów), co jeszcze do niedawna było uznawane za spore faux pas.

Anna Maria Sieklucka zgodnie z trendem wkłada długie, białe skarpety do półbutów © Instagram.com, anna_maria.sieklucka

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl