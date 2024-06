Wskoczyła w "nagą sukienkę". Oto najgorętszy trend ostatnich sezonów

Anna Maria Sieklucka stara się podążać za trendami, ale jednocześnie pozostaje wierna swojemu stylowi, który jest zmysłowy i zadziorny jednocześnie . Mikrotopy, rozcięcia i prześwity to dla niej nie pierwszyzna.

By się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć jej instagramowy profil, który obserwuje aż 4,3 miliona internautów z całego świata . Aktorka stara się niemal codziennie serwować im nowe posty. Ostatnio opublikowała serię zdjęć, które zostały wykonane w eleganckich wnętrzach teatru czy opery.

Anna Maria Sieklucka zaprezentowała się w czarnej, przylegającej do ciała sukience na ramiączkach, która została wykonana z prześwitującego materiału. To zwrot ku najgorętszemu trenowi ostatnich sezonów. Tkanina wyeksponowała bieliznę w postaci zabudowanych majtek i gładkiego stanika o sportowym sznycie. Taką kreację można by nazwać nawet mianem "naked dress".