Marynarki w soczystych kolorach to hit tego lata! Zobacz, jak noszą je gwiazdy

Szykowna elegancja okiem Małgorzaty Kożuchowskiej

Trawiasta zieleń pojawiła się w trendach już wiosną i zdobyła tak dużą popularność, że zostaje z nami na dłużej. Jeśli chcesz zafundować sobie modną marynarkę na lato, to właśnie ten kolor będzie strzałem w dziesiątkę. Nie wierzysz? Zobacz, jak stylizuje go Małgorzata Kożuchowska, która postawiła na total look w odcieniu trawiastej zieleni. Garnitur i koszulę w jednym z najmodniejszych kolorów lata 2022 możesz nosić na co dzień, do pracy lub na zbliżające się wesele.