Marzena Rogalska pozuje w kawiarni. Nic dziwnego, że wszyscy patrzą na jej t-shirt

Prezenterka "Pytania na Śniadanie" jakiś czas temu opublikowała swoje zdjęcie w nowej fryzurze. Długie włosy upięte w bardzo dziewczęcy sposób wywołały wiele pozytywnych reakcji. Fani byli zachwyceni jej przemianą, prawili komplementy, a niektórzy porównywali ją do nowej prowadzącej "Dzień Dobry TVN" – Agnieszki Woźniak-Starak.

Marzena Rogalska pozuje w wymownym t-shircie

Tym razem prezenterka pokazała zdjęcie w spiętych włosach z kawiarni. " I całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Gdyż śniadanie trwa do tej prory" – napisała w opisie pod fotografią. Tym razem to nie fryzura skradła całe show, ale napis na prostej białej koszulce. "Intelligence is sexy" [inteligencja jest seksowna - przyp.red.] – głosi. Pod tym zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci również zwrócili uwagę na ciekawy napis. "Święte słowa!", "Idealna bluzka", "Skąd ten świetny t-shirt?", "Sama prawda" – przyklaskiwali.