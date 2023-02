Marzenia to nasze pragnienia ubrane w obrazy. Tous nadaje im kształt

Delikatne, świeże odcienie produktów nawiązują do kolorów lata. Fuksja, pomarańcza, fiołek, róża – to tylko niektóre tonacje, jakie proponuje Tous. Ich atutem jest to, że nie są krzykliwe, a raczej stonowane, zdawać by się mogło, że lekko przypudrowane. Idealne na słoneczne dni. Warto wspomnieć, że torebki doskonale pasują do garderoby zarówno kobiecej, jak i dziewczęcej. Marka zaciera bowiem granice między młodością a dojrzałością. I to jest swoiste uniwersum tej kolekcji.