Zdobyła brąz dla Polski. Piękne, co powiedziała o dziecku

Tokio było dla polskich szpadzistek wyjątkowym doświadczeniem. Aleksandra Jarecka wraz ze swoją drużyną zakończyły rywalizację na szóstym miejscu, co było solidnym wynikiem, ale z pewnością pozostawiło pewien niedosyt. To dało im motywację, aby wrócić silniejszymi na kolejne igrzyska.

W pierwszej rundzie to nasze rywalki wyraźnie prowadziły, co wzbudziło spore zaniepokojenie wśród kibiców. Następnie doszło do kuriozalnej sytuacji. Wynik 31:30 dla Polski, wyświetlony na tablicy wyników, okazał się jednak nieprawidłowy. Po konsultacji sędziowskiej wynik zmieniono na 30:31 na korzyść przeciwniczek. Atmosfera zrobiła się napięta, a nadzieje na medal zaczęły się oddalać.