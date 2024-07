Pisarka oceniła otwarcie igrzysk. Mówi, co uważa za "przesadę"

Manuela Gretkowska, jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich pisarek i felietonistek, również postanowiła wydać ocenę na temat piątkowej ceremonii. Dziennikarka nie boi się pisać, co myśli i przez co często naraża się na krytykę internautów.

Na początku swojego wpisu na Facebooku Gretkowska zwróciła uwagę na polityków, a następnie nawiązała do scen, które wywołały najwięcej kontrowersji podczas tegorocznego otwarcia. Felietonistka w swoim wpisie przyznaje, że organizatorzy igrzysk olimpijskich w Paryżu przesadzili, jednak - jej zdaniem - nie ze względu na obrazę uczuć religijnych.

Gretkowska zwróciła też uwagę na szeroko komentowaną w internecie scenę z pokazem mody. Wśród krytykujących dominowały głosy, że pokaz nawiązuje do obrazu "Ostatnia wieczerza", chociaż sam artysta, który odpowiadał za choreografię tej części otwarcia igrzysk olimpijskich, przyznał, że chciał odwołać się do obrazu "Uczta bogów".

W trakcie imprezy inauguracyjnej igrzyska olimpijskie po raz pierwszy pojawił się zespół Gojira, grający ciężką muzykę heavy metalową. I to właśnie ta kwestia według pisarki jest przesadą. Dlaczego? Ze względu na pokazanie muzyków w oknach budynku, gdzie przetrzymywano arystokratycznych skazańców, a także ukazanie damy ze śpiewającą, zgilotynowaną głową.

