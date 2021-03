Maseczka na twarz. Proste przepisy na zrobienie jej w domu

Najlepsza maseczka na twarz to taka, która będzie odpowiadać na potrzeby twojej skóry. Jeśli cera jest spierzchnięta, ma suche miejsca, wybierz maseczkę nawilżającą i odżywiającą. W przypadku, gdy borykasz się ze stanami zapalnymi lub podrażnieniami, zastosuj maseczkę kojącą. Z kolei, gdy chcesz walczyć z niedoskonałościami, postaw na maseczkę oczyszczającą.

Składniki naturalnej maseczki na twarz, które posłużą ci do samodzielnego wykonania mikstury w zaciszu domowym, z pewnością znajdziesz w swojej kuchni i łazience. Są to m.in.: płatki owsiane, jogurt naturalny, miód, oliwa z oliwek, awokado, olej kokosowy, jajko, słonecznikowy, rzepakowy, sok z cytryny, soda oczyszczona, hydrolaty, glinki.

Maseczki powinny stanowić jeden z podstawowych filarów pielęgnacji skóry twarzy. Wykonywane regularnie, kilka razy w tygodniu, opóźnią procesy starzenia, nawilżą i odżywią skórę, złagodzą niedoskonałości, a także zniwelują drobne przebarwienia. Choć maseczki w kremie lub w płachcie są obecnie bardzo popularne, to wraz z modą na naturalną, świadomą pielęgnację, do łask wracają maseczki wykonywane w domu.

Do przyrządzenia wielu z nich wcale nie potrzebujesz specjalnych składników. Jogurt naturalny, płatki owsiane czy też miód z pewnością znajdziesz w swojej kuchni.

Zblenduj płatki owsiane i dodaj do nich glinkę. Następnie dolej olej, miód i wodę, by powstała dość gęsta papka. Nałóż ją na oczyszczoną skórę i zostaw ją na ok. 10-15 minut. Zmyj ciepłą wodą.