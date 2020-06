Maseczka z pomidora. Czy znasz ten sposób na pozbycie się przebarwień i trądziku?

Nie ma nic lepszego od domowych kosmetyków, w tym maseczki z pomidora. Choć mało osób o tym wie, że to niepozorne warzywo idealnie sprawdza się jako produkt do pielęgnacji twarzy. Dzięki maseczce z pomidora twoja skóra stanie się odżywiona, nawilżona, a także naturalnie lśniąca. Wariantów jest wiele, ale sprawdzą się one przy każdym rodzaju cery.

Maseczka z pomidora pomoże przy przebarwieniach. (Getty Images)