Maseczka z witaminą C. Czy znasz domowe przepisy na kosmetyk wyrównujący koloryt cery?

Domowa maseczka z witaminą C to prawdziwy hit pielęgnacyjny. Bez żadnych trudności jesteś w stanie samodzielnie przygotować ten specyfik we własnym domu. Dzięki maseczce z witaminą C doskonale odżywisz cerę, a także pozbędziesz się uporczywych zmarszczek czy nadmiernego zmęczenia. Jeśli jesteś ciekawa, w jaki sposób przygotować domowy kosmetyk, koniecznie zajrzyj poniżej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Domowa maseczka z witaminą C doskonale sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry. (Getty Images)