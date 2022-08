Masturdating zyskuje wielu zwolenników. Nazwa może być myląca

Masturdating to randka z samym sobą. Polepsza dobrostan człowieka

Nie musimy odkładać spaceru, pójścia do kawiarni albo na obiad, wybrania się na koncert, do muzeum czy do kina do momentu aż znajdziemy odpowiednie towarzystwo. Każdą z aktywności, które sprawia nam przyjemność możemy robić również same i sami, nie oglądając się na innych. Kiedy wyjdziemy z przekonania, że w pojedynkę nie mamy dostępu do różnych przyjemnych rzeczy i nauczymy się organizować sami dla siebie różne przyjemności, nasz poziom zadowolenia z życia znacząco wzrośnie.