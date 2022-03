Nowy trend w randkowaniu. Single coraz rzadziej spotykają się wieczorami

Jeszcze do niedawna synonimem prawdziwej randki była przede wszystkim romantyczna kolacja przy winie i świecach czy wyjście do kina. Jednak trendy w randkowaniu zmieniają się jak w kalejdoskopie i okazuje się, że wieczorne spotkania właśnie odchodzą do lamusa. Teraz single wolą spotykać się rano. Stąd pojawiło się nawet angielskie określenie "dawn dating", co oznacza dosłownie randkowanie o świcie.