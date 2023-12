Masz 10 sekund. Rozwiążesz zadanie z podstawówki?

W przypadku, kiedy w jednym działaniu mamy do czynienia z dzieleniem, mnożeniem oraz odejmowaniem i to w takiej kolejności, kolejne matematyczne obliczenia wykonujemy "od lewej do prawej". Najpierw dzielimy 555 przez 5. Wynik, czyli 111, mnożymy przez cztery. Następnie od 444 odejmujemy 34. Wychodzi nam 410. Podaliście prawidłową odpowiedź?