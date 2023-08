Masz dość "truskawkowych nóg"? To wina maszynki

Jednorazowe maszynki do golenia to najtańszy i zarazem najpopularniejszy produkt do depilacji. Choć sama nazwa wskazuje, że są one jednorazowe, często używamy jej tygodniami. Tępa czy brudna może przyczynić się do powstania podrażnień na skórze. Wyjaśniamy, kiedy wymienić maszynkę do golenia i jak pozbyć się "truskawkowych nóg".