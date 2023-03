Masz już dość much i komarów na balkonie? Te rośliny działają jak tarcza

Bazylia na parapecie - twoja tajna broń w walce z insektami

Na taras powinniśmy wystawić również popularne zioła. Mięta i bazylia to skuteczne odstraszacze much i innych owadów. Co więcej, mają wiele właściwości prozdrowotnych, co czyni je idealnymi roślinami do uprawy w domu. Jeśli doniczkę z bazylią umieścisz na parapecie, muchy z pewnością nie wpadną do domu przez otwarte okno.