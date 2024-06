Najgorsze miejsce na miskę z wodą. Kot będzie jej unikał

Woda w diecie naszego mruczka jest tak samo ważna, jak w jadłospisie każdego innego organizmu żywego. Niestety nie każdy kot z chęcią ją pije. Co więcej, postawienie miski w jednym miejscu jeszcze bardziej go zniechęca do ugaszenia pragnienia.

Woda jest niezbędna do tego, aby organizm funkcjonował prawidłowo. To stwierdzenie odnosi się również do kotów. Warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które mogą zniechęcać naszego pupila od wypicia zawartości miseczki.

Mało kto ma świadomość, jak istotna jest lokalizacja pojemnika, z którego pije nasz kot. Jeżeli bowiem umieścimy go w złym miejscu, jeszcze bardziej zniechęcimy mruczka do picia.

Chcesz, aby kot regularnie pił wodę? Przestrzegaj tych zasad

Bardzo ważne jest, aby wypełniona wodą miska nie stała w pobliżu kuwety, a także miseczki z karmą. Zarówno kuweta, jak i miska z karmą mogą być bowiem źródłem zanieczyszczeń, co zwierzaki od razu wyczuwają. Kolejną istotną sprawą jest to, by miska na wodę została pozostawiona w spokojnym kącie, z dala od przejść, drzwi czy często uczęszczanych przez domowników korytarzy. Parapet również będzie kiepskim pomysłem.

Właściciele tych czworonogów zdradzają też, że czasem dobrze jest rozłożyć kilka misek z wodą w różnych lokalizacjach i przypatrzeć się, która z nich najbardziej pasuje naszemu pupilowi.

Sama lokalizacja miski to jednak nie wszystko. Warto zwrócić też uwagę na samą miskę. Najczęściej mruczki są zadowolone z tych szklanych lub metalowych; nie przepadają za plastikowymi. Najlepiej też wybrać płytkie, ale za to szerokie naczynie.

Jaka woda dla kota?

Pamiętajmy, aby woda dla kota była codziennie wymieniana na świeżą i czystą. Miskę myjemy za każdym razem, gdy zmieniamy wodę. Płyn musi być w temperaturze pokojowej. Najlepiej jeżeli wybierzemy niechlorowaną kranówkę dobrej jakości, wodę filtrowaną, przegotowaną i ostudzoną lub wodę źródlaną o niskiej zawartości minerałów i koniecznie niegazowaną.



