Przychodził z właścicielami na peron. Teraz postawiono mu pomnik

Rysiek przychodził na peron za kobietą z synkiem. Gdy ci szli przez peron na pociąg do Kościerzyny, podążał za nimi domowy zwierzak "łasząc się i mrucząc". Kobieta, zapytana o niecodziennego gościa powiedziała, że jest to ich zwierzak, "który wszędzie za nimi chodzi, a teraz odprowadza ich na pociąg" .

Według Pomorskiej Kolei Metropolitalnej kot regularnie odprowadza swoich właścicieli na pociąg. Jego właścicielka potwierdziła to, dodając, że gdy tylko wsiądą do pociągu, kot wraca do pobliskiego domu.