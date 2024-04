Masz stare znaczki? Teraz warte są fortunę

Zbieranie znaczków to dla niektórych fascynujące hobby. W twoim domu zalegają segregatory pełne ciekawych okazów? Jeśli zdecydujesz się je sprzedać, możesz dostać naprawdę sporą sumę.

Pierwszy znaczek pocztowy został wydany w Wielkiej Brytanii w 1840 roku. Była to "Penny Black". Później każde państwo zaczęło wydawać własne znaczki, często upamiętniając ważne wydarzenia, postacie historyczne lub odzwierciedlając kulturę i przyrodę danego regionu.

Zbieranie znaczków to nie tylko hobby, ale także inwestycja. Po czasie, gdy dany model wycofywany jest z obiegu i staje się rzadki, jego wartość znacząco rośnie. Dlatego też posiadanie kolekcji starych znaczków może przynieść spore korzyści finansowe.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl