Masz w domu taki dokument? Pod żadnym pozorem go nie wyrzucaj

Masz w domu stary dowód osobisty? Lepiej go nie wyrzucaj. Dokument może przydać się podczas… wyliczania emerytury.

Każdy z nas ma w domu teczkę pełną dokumentów. Co jakiś czas robimy w niej porządek i pozbywamy się starych papierów. Zanim wyrzucić którykolwiek z nich, zastanów się dwa razy. Niektóre dokumenty przydadzą się na tzw. czarną godzinę. Jednym z nich jest stary dowód osobisty. Dlaczego nie powinno się go wyrzucać?

Masz stary dowód osobisty w domu? Lepiej go nie wyrzucaj

W 2001 roku zmieniono formę dowodów osobistych. Od tamtego czasu posługujemy się plastikową kartą. W związku z tą zmianą wiele osób pozbyło się starych dowodów. To błąd, bowiem ten dokument może przydać się w najmniej spodziewanym momencie.

Stare dowody osobiste w formie książeczki zawierają wiele istotnych informacji, np. dotyczących stażu pracy. Ilość przepracowanych lat wylicza się na podstawie świadectw pracy. Jeśli ich nie mamy, dowód osobisty może stać się dokumentem zastępczym.

Dowód osobisty zamiast świadectwa pracy

Wysokość emerytury zależy do wielu czynników. Do najważniejszych z nich należy wysokość opłacanych składek, a także staż pracy. Im więcej lat przepracowaliśmy, tym wyższa emerytura nam przysługuje. Istotnym czynnikiem jest także zwaloryzowany kapitał początkowy. Dotyczy on osób, które zostały objęte ubezpieczeniem przed 1 stycznia 1999 roku.

Jeśli jesteś jedną z takich nich, stary dowód osobisty może znacząco podnieść wysokość otrzymywanego świadczenia. Jak to zrobić? Wystarczy, że zaniesiesz go do lokalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożysz wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz poinformował, że oprócz dowodu osobistego jako dowód można załączyć także książeczkę zdrowia lub inne dokumenty z miejsca pracy, np. rachunki, które udowodnią otrzymywane wynagrodzenia.

