Wyrób oprócz legitymacji emeryta. Skorzystasz z dużych ulg

Ogólnopolska Karta Seniora to dokument upoważniający do skorzystania z wielu atrakcyjnych zniżek. Czym różni się do legitymacji emeryta i jak ją wyrobić? Wyjaśniamy.

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. To dokument upoważniający do skorzystania ze zniżek w sklepach, ośrodkach kultury, salonach kosmetycznych, ośrodkach sportu i rekreacji czy spa. Czym różni się do legitymacji emeryta? Jak ją wyrobić?

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora to dokument upoważniający do skorzystania z wielu atrakcyjnych zniżek i rabatów. W odróżnieniu od legitymacji emeryta mogą wyrobić ją osoby po ukończeniu 60 roku życia, niezależnie od płci.

Jak wyrobić kartę? Wystarczy wypełnić formularz Stowarzyszenia MANKO, który znajduje się na stronie Głos Seniora. Po wypełnieniu formularza należy uiścić opłatę członkowską, umożliwiającą korzystanie z karty Za rok zapłacisz 35 zł, a za dwa lata 50 zł. Ostatni krok to wysłanie formularza razem z potwierdzeniem zapłaty na adres wskazany we wniosku. Dokument zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku.

Ogólnopolska Karta Seniora a legitymacja emeryta - różnice

Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do korzystania zniżek w sklepach, ośrodkach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, spa, salonach kosmetycznych, przychodniach, uzdrowiskach, gabinetach rehabilitacyjnych, kwiaciarniach czy szkołach. Pełną listę punktów usługowych oferujących zniżki w twoim mieście znajdziesz na stronie Głos Seniora. Uczestniczy w nim ponad 3 tys. firm w całej Polsce.

W odróżnieniu od legitymacji emeryta, wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest płatne. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 35 bądź 50 złotych, jednak samo korzystanie z karty jest darmowe. Warto wyrobić oba dokumenty, aby mieć prawo do jak największej ilości zniżek. Przypominamy, że legitymacja emeryta upoważnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską w wielu miastach, a także do zniżek na bilety PKP czy w aptekach.

