Mata bierze udział w wyjątkowej aukcji. "To ważny dla mnie temat"

"Jest to dla mnie ważny temat, ponieważ gdyby nie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży to najprawdopodobniej ta, ani żadna inna moja płyta by nie powstała. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją terapeutkę oraz polecić wam terapię ogólnie, bo czasem może pomóc" - dodaje.