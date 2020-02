Mateusz Maga na London Fashion Week. Jego stylizacja naprawdę zaskakuje

Mateusz Maga zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Od tamtej pory konsekwentnie próbuje rozwijać karierę w modelingu.

Mateusz Maga to jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników programu "Top Model". Chłopak zapisał się w pamięci widzów dzięki oryginalnej, androgynicznej urodzie i wyjątkowej osobowości. I chociaż nie wygrał programu, konsekwentnie stara się rozwijać karierę w modelingu.

Plastyczna uroda wciąż pozwala mu jednak na wcielanie się w wiele ról. Doskonale udowodnił to podczas ostatniego pokazu. Gotowy do poświęceń Maga ponownie stracił na wadze, by wziąć udział w London Fashion Week 2020. Model miał okazję przejść po wybiegu podczas jednego z pokazów. Dumny z sukcesu podzielił się w sieci zdjęciem z wydarzenia, które zaskoczyło fanów.