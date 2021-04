Agnieszka Pilaszewska ma powody do świętowania. Jej córka Kornelia obchodzi urodziny

Aktorka jest dumna z córki

Jak sama wyznała Agnieszka Pilaszewska, decyzja Kornelii o zdawaniu do szkoły aktorskiej w Paryżu była skrzętnie przemyślana. Młoda kobieta nie chciała być posądzana o "plecy" oraz zrobienie kariery dzięki znanemu nazwisku. Jej talent został doceniony, ponieważ Kornelia Maciejewska dostała się do jednej z najlepszych szkół w stolicy Francji. W późniejszym czasie odbyła także kursy w Los Angeles.

6 kwietnia Agnieszka Pilaszewska ponownie pochwaliła się Kornelią, ale tym razem powodem były urodziny córki. "My one and only! Wszystkiego, co najpiękniejsze! I żeby Ci matka nie zawracała…, wiesz czego!" - napisała aktorka pod wspólnym zdjęciem. Zaraz pod postem zaroiło się od komentarzy od internautów: "O Matko i Córko, jakie piękne jesteście!!!", "Piękności", "Wow! Jakie piękne Panie. Pozdrawiam serdecznie", "Jak siostry", "Supergirls'.