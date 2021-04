Matylda Damięcka o pogodzie. Przy okazji pozwoliła sobie na małą aluzję

Damięcka o kwietniowej pogodzie

Choć jako aktorka Damięcka zyskała popularność, wciąż szukała własnej ścieżki, która pomoże jej w realizacji autorskich projektów. Jedną z jej olbrzymich pasji jest piosenka aktorska, za co osiągnęła wiele cennych nagród. Z kolei w 2020 roku nagrała utwór "Kołysanka dla hejtera", którym poparła Strajk Kobiet.

Od pewnego czasu Matylda Damięcka spełnia się jako rysowniczka, a swoimi grafikami bardzo często donosi się także do polskiej rzeczywistości. Świetnie radzi sobie jako komentatorka społeczna, a jej posty cieszą olbrzymim zainteresowaniem. Za pomocą rysunków oddaje hołd zmarłym artystom albo przypomina o codzienności podczas pandemii i z przekąsem podchodzi do obostrzeń.

Ostatnio pogoda w naszym kraju nie przypomina w niczym wiosny w pełni. Zmienna pogoda, ciągły deszcz, a także uciążliwe opady śniegu stały się po raz kolejny pretekstem dla rysowniczki do skomentowania widoku za oknem. Oczywiście nie mogło zabraknąć przy tym pewnego rodzaju aluzji politycznej.

Pomysł na małą łamigłówkę zaproponowany przez ilustratorkę, bardzo spodobał się internautom, którzy sami podali własne rozwiązania, a także skomplementowali Damięcką. "Ja tu myślałam, że jest fraka", "Wiadomość do kwietnia aka 202: panie, idź pan stąd!", "U nas przeplata: trochę zimy, trochę zimy", "Przysłowia są podobno mądrością narodów", "I cyk skojarzenie polityczne: W Polsce wielka draka, bo po wielu latach wciąż zamiast wraka jest s***a".

