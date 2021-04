Natalia Klimas szczerze o lęku. Odniosła się do własnych doświadczeń

Klimas i pytanie o strach

W ostatnim czasie Klimas pokusiła się o dość szczegółowy wpis dotyczący szeroko pojętego strachu oraz lęku. Zwróciła uwagę na to, że w ostatnim czasie natknęła się na pytanie: "Co być zrobiła, gdybyś się nie bała?". To z pozoru proste zagadnienie wywołało u Klimas niemałe poruszenie. We wpisie Klimas poruszyła także wątek bezpośrednio związany z jej pracą.