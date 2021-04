Szelągowska opowiedziała o dzieciństwie w biedzie. "Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak gołąbki z mięsem"

Dorota Szelągowska należy do ulubienic Polaków, którzy z chęcią obserwują, jak przeprowadza remonty. To, co ujęło widzów w projektantce, to jednak nie tylko jej smykała do aranżacji wnętrz, lecz przede wszystkim stosunek do drugiego człowieka i niesamowita empatia. Jak mówi Szelągowska, te cechy zawdzięcza przede wszystkim dwóm ważnym kobietom - swojej mamie i babci. Druga z pań nauczyła projektantkę czegoś jeszcze - szacunku do pieniądza.