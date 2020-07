Matylda Damięcka znów zachęca do głosowania. Wystarczyły dwa słowa

Emocje związane ze zbliżającą się II turą wyborów prezydenckich 2020 sięgają zenitu. Wiele gwiazd otwarcie manifestuje swoje poglądy polityczne i zachęca do głosowania. Niektórzy mają nawet koszulki z nazwiskiem faworyzowanego kandydata.

Matylda Damięcka zachęca do pójścia na wybory

Damięcka opublikowała na swoim profilu na Instagramie grafikę z napisanym na białym tle hasłem: "TRZA WYBRAĆ". Pod postem napisała: "Czy ci się to podoba, czy nie, KAŻDY głos ma taką samą wartość. Jedyne, co możesz zrobić, to idź i zagłosuj. Tylko i aż tyle".