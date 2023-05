Mąż dźgał ją długopisem. "Ja go kocham. I tęsknię za nim"

Życiorys Ilony Felicjańskiej mógłby posłużyć za scenariusz do filmu. Jako modelka chodziła na wybiegach największych światowych projektantów. Występowała w popularnych programach telewizyjnych i zajmowała się działalnością charytatywną.

Rok później w programie "Dzień Dobry TVN" przyznała się do nałogu i rozpoczęła leczenie. Niestety okres abstynencji trwał krótko. Po kilku latach znowu zaczęła pić. Domowe awantury sprawiły wybrała oddział zamknięty i ponownie poddała się leczeniu.

— To był proces, długo nie dopuszczałam do siebie myśli, że jestem uzależniona. [...] Płakałam jak bóbr, bo odkryłam, jak wielką rolę przemoc psychiczna odegrała w moim alkoholizmie i całym moim życiu — opowiadała Ilona Felicjańska w wywiadzie dla "Gali".

W grudniu 2018 r. Paul Montana wezwał do hotelu policję i twierdził, że Felicjańska go pogryzła. Oboje trafili do aresztu, a skandal odbił się szerokim echem w mediach.