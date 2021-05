Mąż Karoliny Szaciłło był wobec niej bardzo bezpośredni. "Powiedział, że nie mieszczę się w kanonie jego preferencji fizycznych"

Karolina Szaciłło jest dziennikarką, autorką książek, ale też żoną Macieja Szaciłło, z którym wcześniej była związana aktorka Monika Mrozowska. Kobieta udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że jej teraźniejszemu partnerowi przeszkadzały jej nadprogramowe kilogramy. - Powiedział to, co myślała większość mężczyzn, tylko nazwał to w taktowny sposób - wyznała.