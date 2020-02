Mąż Moniki dostał pieniądze od rodziców. "Czy mi się należą?"

Monika chce zabezpieczyć się na przyszłość. Nie jest jednak pewna, jak wygląda to z perspektywy prawnej. "Czy jeżeli mąż dostanie pieniądze od rodziców, to mnie też się one należą?" – pyta kobieta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kobieta zastanawia się, czy należą jej się pieniądze (iStock.com)

"Jesteśmy kilka lat po ślubie. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy jeżeli rodzice przekażą mężowi jakąś kwotę, to mnie też się należą te pieniądze jako żonie? Czy jeżeli mąż kupi za nie nieruchomość to w razie rozwodu będzie ona dzielona na pół?" – napisała Monika na forum Kafeteria WP.

"Pieniądze są męża" Forumowicze ochoczo zaczęli odpowiadać kobiecie. Starają się jej pomóc. "Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z których wynika, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą m. in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił" – tłumaczy jeden z internautów.

"Prawnie jego... Jeśli rodzina daruje nieruchomość bądź pieniądze jemu i tylko jemu, to jest to jego własność. Nie ma znaczenia tutaj dokument rozdzielności" – dodaje kolejny użytkownik.

Internauci jednogłośnie stwierdzili, że pieniądze należą wyłącznie do męża Moniki. "Jeżeli kupi nieruchomość, to może dopisać cię w akcie notarialnym jako współwłaściciela i wtedy wchodzi w skład wspólnoty majątkowej. Może również w akcie widnieć sam mąż jako właściciel i wtedy obejdziesz się smakiem" – wyjaśnia inna osoba.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl