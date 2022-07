Mąż od lat nie chce uprawiać z nią seksu. "Twierdzi, że to wyimaginowany problem"

Zdaniem seksuolożki Anny Golan, jeśli z drugiej strony nie ma żadnej próby zrozumienia potrzeb partnerki, to warto się zastanowić, jaka przyszłość czeka taki związek. Nawet jeżeli mężczyzna ma mniejsze potrzeby, to w dobrej relacji zadaje sobie pytanie: "Co ja mogę dla mojej partnerki zrobić? Może mogę dać jej jakieś pieszczoty?" – uważa Golan. - Jeśli relacja jest zdrowa, to partner ma ochotę zatroszczyć się o potrzeby kobiety. Jeżeli to się nie dzieje, jeżeli kobieta spotyka się z oskarżeniami o to, że jest zboczona, bo chce seksu, że ma niepohamowane żądze, to warto zastanowić się nad przyczynami takiego zachowania.