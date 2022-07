Z deszczu pod rynnę, czyli ze związku w związek. Czy to na pewno dobry pomysł?

– Problemy, destrukcyjne zachowania, niewłaściwe wzorce same nie znikną. Możemy zmienić partnera lub partnerkę wiele razy, ale jeśli nie będziemy pracować nad własną zmianą, to po prostu wszystko będzie po staremu. Niektóre osoby wierzą, że przy nowej partnerce lub partnerze będą zachowywać się wyłącznie dobrze, bo to poprzednik lub poprzedniczka wywoływał w nich takie emocje i prowokował niewłaściwe zachowania. Takie myślenie to potworna pułapka, bo to my i tylko my odpowiadamy za to, jak się zachowamy w danej sytuacji, jak zareagujemy, co zrobimy z tym, co nas spotyka. Nigdy partner lub partnerka.