Medycyna estetyczna jako remedium na problemy zdrowotne

Tak, przede wszystkim powinien się tym zająć ortodonta. Czasami może okazać się konieczna interwencja chirurga szczękowo-twarzowego, ale to zazwyczaj ortodonta decyduje o potrzebie przeprowadzenia takiego zabiegu. Ja zawsze wymagam od pacjentów z bruksizmem konsultacji ortodontycznej, chyba że jest on już po leczeniu ortodontycznym. Jeśli zgryz ma już prawidłowy, ale żwacze pozostały przerośnięte albo wręcz właśnie w czasie terapii rozrosły się ze względu na zmiany w ustawieniu zębów, bardzo skuteczne staje się ostrzykiwanie toksyną botulinową. Często prowadzę leczenie bruksizmu wspólnie z ortodontami, którzy odsyłają do mnie swoich pacjentów z przerośniętymi żwaczami na ich ostrzyknięcie w celu rozluźnienia zgryzu. Często ułatwia to prowadzenie takiego pacjenta i leczenie ortodontyczne. Wszystko więc łączy się ze sobą. Nieprawidłowa wada zgryzu może być punktem wyjścia dla bruksizmu, który z kolei może wywoływać napięciowe bóle głowy. Co ciekawe, często wada zgryzu i bruksizm mają wpływ na cały układ kostny człowieka, a szczególnie na nasz kręgosłup szyjny. Pacjenci trafiają do fizjoterapeutów, ortopedów i nikt nie szuka nawet przyczyny tego wszystkiego w wadzie zgryzu, a nieprawidłowy zgryz jest bardzo powszechny wśród Polaków. Jeśli pacjent przychodzi do mnie w sprawie zabiegu, a widzę u niego przerośnięte żwacze, zawsze proszę, by po przeprowadzonym ostrzyknięciu w czasie tych 4 miesięcy działania toksyny udał się do ortodonty na konsultację i wrócił do mnie z pełną informacją na temat wady zgryzu. Takie leczenie musi iść równolegle i wielopłaszczyznowo.