Meghan i Harry budują imperium? Zastrzegli swój znak towarowy

Książę Harry wraz z rodziną spędza świąteczny urlop w Kanadzie. W międzyczasie jego prawnicy postanowili zastrzec nazwę Sussex Royal i ochronić znakiem towarowym kilkadziesiąt produktów, w tym… czasopisma.

Wygląda na to, że założona w tym roku przez Harry'ego i Meghan fundacja Sussex Royal naprawdę chce zmienić świat. A przynajmniej monarchię i uczynić z niej naprawdę dobrze funkcjonujące i świetnie zarabiające przedsiębiorstwo. Nic dziwnego. Meghan w końcu przez lata zarabiała na siebie i to niemałe pieniądze. Prowadziła swoją stronę "The Tig" i zawsze była bardzo ambitna.