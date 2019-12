WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Meghan Markleksiążę harry oprac. Katarzyna Dobrzyńska 6 godzin temu Świąteczna kartka Sussexów. Archie skradł całe show Kartki świąteczne w Anglii cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego, że księżna Meghan i książę Harry zgodnie z tradycją stworzyli własną, którą podarują najbliższym przyjaciołom. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Meghan i Harry stworzyli wyjątkową kartkę świąteczną (Getty Images) Wysłanie kartek do rodziny królewskiej już od dawna jest w Wielkiej Brytanii tradycją. Co roku do pałacu Buckingham przychodzi tysiące świątecznych życzeń i podziękowań. Członkowie rodziny królewskiej nie chcą pozostawać dłużni swoim wielbicielom, dlatego tworzą własne unikalne karki bożonarodzeniowe. Świąteczna kartka Meghan i Harrego Książę Harry i księżna Meghan w tym roku zdecydowali się na e-kartkę, która jest przyjazna środowisku. Trzeba przyznać, że to najmłodszy członek rodziny królewskiej Archie skradł całą uwagę. Maluszka możemy podziwiać na pierwszym planie, a w tle uśmiechniętych rodziców. Projekt tej szczególnej kartki został opublikowany na profilu na Instagramie fanów Sussexów. Życzeniami świątecznymi w takiej oprawie para królewska podzieli się z najbliższymi przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami i organizacjami charytatywnymi. Pod zdjęciem e-kartki pojawiło się wiele komentarzy od zachwyconych fanów. "Najsłodsza kartka świąteczna", "To jest za urocze", "Cudowny czas, cudownej rodziny", "Świetny pomysł z e-kartką. Bardzo doceniam" – pisali internauci. Zobacz także: Wydatki na święta. Sprawdź, co zrobić, żeby nie zrujnować swojego budżetu Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne