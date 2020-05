Meghan i Harry mieli plan od samego początku. Problemy z prasą były wymówką

Meghan i Harry mają konkretny plan

Ekspertka twierdzi, że docierały do niej pogłoski o planowanym Megxicie na długo przed tym, gdy został ogłoszony. "Powiedziano mi, że już od bardzo wczesnego etapu zalotów, mieli plan, że chcą być międzynarodowymi królewskimi wędrowcami i to będzie ich główny cel" - przyznaje.

Kate Nicholl zauważa, że pomimo bardzo krótkiego stażu małżeńskiego, Meghan i Harry dokonali licznych zmian w życiu. "Oderwali się od rodziny królewskiej, dwukrotnie przeprowadzili się – najpierw do Kanady, a potem do Kalifornii i to wszystko, zanim Archie faktycznie skończył rok. To nie jest para, która lubi siedzieć i kręcić kciukami. Poruszają się szybko i wydaje się, że spieszy im się do tego co zamierzają" - zapewnia.