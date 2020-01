WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 Meghan Markleksiążę harryThomas Markle oprac. Karolina Błaszkiewicz 1 godzinę temu Meghan i Harry rezygnują z królewskich ról. Ojciec księżnej: "Jestem rozczarowany" Książę i księżna Sussex zaskoczyli świat decyzją o wycofaniu się z ról starszych członków rodziny królewskiej. Chcą dzielić życie między Anglię i USA, utrzymując się samodzielnie. Oświadczenie komentuje teraz ojciec księżnej, Thomas Markle. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Meghan Markle zszokowała własnego ojca (Getty Images) 74-letni Markle, który nie ma żadnego kontaktu z księżną, wypowiedział się na temat decyzji córki i zięcia. Para nie chce już być częścią rodziny królewskiej, na co reakcja Pałacu Buckhingham mogła być jedna. "Rozmowy z księciem i księżną Sussex są na wczesnym etapie" – napisano lakonicznie. Wszystko wskazuje na to, że nikt, z królową na czele, nie miał pojęcia o tym, co para zamierza zrobić. Zaskoczenia nie kryje również ojciec Meghan Markle. 74-latek w kilka godzin po publikacji oświadczenia, skontaktował się z amerykańskim tabloidem US Weekly. – Muszę powiedzieć, że jestem zwyczajnie rozczarowany – powiedział Thomas Markle. Nie wyjaśnił jednak, co go rozczarowało. Meghan i Harry usuwają się w cień Markle nie rozmawiał z córką od czasu jej ślubu z księciem Harrym wiosną 2018 r. Nie widział również swojego wnuczka, Archiego Harrisona. Przypomnijmy, Meghan i książę Harry zapowiedzieli, że chcą być niezależni finansowo i żyć po trosze w Anglii i USA. – Planujemy teraz zrównoważyć czas między Wielką Brytanią a Ameryką Północną, nadal szanując nasz obowiązek wobec Królowej, Wspólnoty Narodów i naszych patronatów. Ta równowaga geograficzna pozwoli nam wychować syna z uznaniem dla królewskiej tradycji, w której się urodził, a jednocześnie zapewni naszej rodzinie przestrzeń do skupienia się na następnym rozdziale, w tym na uruchomieniu naszej nowej organizacji charytatywnej – zapowiedzieli. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne