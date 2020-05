Meghan Markle uwielbia "egipski błękit". Ekspertka domyśla się dlaczego wybiera ten kolor

Była księżna Sussex od początku zaskakiwała swoimi modowymi wyborami. Pragnęła pozostać sobą w świecie, gdzie nie do końca akceptuje się indywidualistów. To też był powód, dla którego jej przygoda na królewskim dworze dobiegła końca. Paradoksalnie właśnie teraz widać, co chciała powiedzieć światu, ubierając się w taki, a nie inny sposób.

Jednym z ulubionych kolorów Markle jest niebieski. Nie zwykły, nie pospolity, lecz "egipski". Gabriella Winters, która jest kolorystyczną ekspertką, w rozmowie z magazynem "Hello!", wytłumaczyła, że nie był to przypadek. Zwłaszcza w sytuacji, gdy Meghan Markle żegnała się z życiem, które przypominało jej więzienie.

– Czy to może być sekret nieskazitelnej skóry Meghan? Jakoś wątpię, czy nowoczesne pigmenty byłyby wystarczająco inteligentne, by emitować światło podczerwone, ale egipski niebieski mógł z pewnością być tajną bronią księżniczek starożytnej przeszłości – śmieje się Winters.

Tyle historii. Niebieski to także uspokajający kolor i, jak przypuszcza ekspertka, może mieć związek z pasją Meghan do jej działalności. – Z psychologicznego punktu widzenia kolor niebieski jest tak popularny ze względu na jego łagodny charakter. Jest kolorem ciszy i spokoju, oznacza wolność. W świecie biznesu niebieski symbolizuje lojalność i poświęcenie się pracy – sądzi Gabrielle.

Co jeszcze może oznaczać "egipski błękit"? Zwyczajnie to, że Meghan go lubi i wie, że do niej pasuje. – Ten kolor rozciąga się od indygo po turkus, a te odcienie naturalnie akcentują miedziano-brązowe oczy – mówi specjalistka. Ponadto, jak twierdzi, jasnoniebieskie odcienie symbolizują uczciwość i optymizm, a Meghan ma ucieleśniać te cechy z "autentycznością i wdziękiem".