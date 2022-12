Meghan Markle zbulwersowała wszystkich. Tak zakpiła ze zmarłej królowej

Zachowanie Meghan Markle nie spodobało się również hrabinie Sophie. Patrząc na zachowanie kobiety, miała unieść pytająco brew. "Sophie uważała, że to wszystko jest w złym guście. Wielu postrzegało to jako dygnięcie. Wie, że Meghan próbowała grać uroczą, głupiutką Amerykankę, ale dla niej wyszło to po prostu źle i trochę dziecinnie" – twierdzi źródło brytyjskiej gazety.