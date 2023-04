Melania Trump nie wsparła męża w sądzie. Są przecieki, co zrobi teraz

To musi być dla niej wyjątkowo trudna sytuacja. Do intymnego spotkania Trumpa i Stormy Daniels miało dojść w 2006 roku, czyli zaledwie rok po ślubie z Melanią. Jak podaje "People", była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych "nie chce słyszeć o zarzutach" ciążących na jej mężu. To jednak nie oznacza, że całkowicie się od niego odcina.