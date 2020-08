Melania Trump po raz kolejny odmawia trzymania męża za rękę. Internauci: będzie głosowała na Bidena

Na wideo widać, że prezydent próbował przytrzymać dłoń pierwszej damy, gdy obydwoje opuszczali samolot. Melania Trump najwyraźniej nie miała na to ochoty. Użytkownicy Twittera po obejrzeniu filmu prześcigali się w powodach, dla których pierwsza dama USA odsuwa rękę prezydenta. Żartowali, że dołączyła do "ruchu oporu" Demokratów, oraz że zagłosuje zapewne na kontrkandydata Trumpa w jesiennych wyborach prezydenckich, Bidena. Z kolei artysta Derek DelGaudio posunął się jeszcze dalej i napisał: "Ona naprawdę, naprawdę go nie lubi".