Melania Trump pod okiem ekspertki od mowy ciała. Judi James zwróciła uwagę na jej nogi

Choć od publikacji nagrania, na którym Melania Trump czyta dzieciom książkę "The Little Rabbit", minęło już trochę czasu, brytyjska ekspertka od mowy ciała dopiero teraz zdecydowała się poddać wystąpienie pierwszej damy analizie. Na łamach internetowego wydania "Daily Express" skomentowała zachowanie prezydentowej.

Mowa ciała Melanii Trump

Judi James zauważyła, że posągowa Melania może nie do końca przypaść do gustu Brytyjczykom, tym bardziej w czasie walki z koronawirusem. Mimo to zauważa, że pewne detale w jej wyglądzie, np. fryzura czy buty na wysokim obcasie, mogą w pewien sposób zadziałać "uspokajająco", jednak przede wszystkim na obywateli Stanów Zjednoczonych.